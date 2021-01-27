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«С натяжкой в младшие дочери гожусь»: Асмус рассказала о старшеклассницах
Фото: instagram.com/asmuskristina

«С натяжкой в младшие дочери гожусь»: Асмус рассказала о старшеклассницах

Никита Абрамов

Звезды

Актриса Кристина Асмус рассказала о том, как участвовала в съемках вместе со старшеклассницами.

Звезду всегда удивляло то, что многие ей пишут под фотографиями «больше 18 не дашь». Однако ее недоумение развеялось после того, как вместе с ней на съемках приняли участие настоящие ученицы старших классов.

— В декабре я снималась в школе, и там в массовке были реальные старшеклассницы. И я офигела! Они так выглядят. Я им с натяжкой в младшие дочери гожусь, — написала актриса в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики согласились с мнением актрисы.

«Точно подмечено, Кристина»; «Может быть, придут те времена, когда старшеклассницы будут старшеклассницами, а не тетками, повидавшими жизнь», — написали поклонники в комментариях под постом.

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Кристина Асмусшкольницавозраст
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