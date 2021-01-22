Кристина Асмус опубликовала пост с откровенным фото

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус опубликовала откровенный снимок. Под постом с фотографией она оставила много хештегов.

Подписчики решили поддержать звезду, оставив положительные комментарии.

«Сколько людей, столько и мнений. Будь собой!»; «Не слушай никого, самая красивая»; «Красотка тут такая», — написали поклонники под постом в ее Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что у Кристины Асмус появился тайный поклонник. Актриса показала подписчикам большой букет розовых роз, присланный неизвестным.

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