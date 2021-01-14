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У Кристины Асмус появился тайный поклонник
Кристина Асмус показала подарок от поклонника / Фото: instagram.com/asmuskristina

У Кристины Асмус появился тайный поклонник

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Кристина Асмус на своей странице в соцсети Instagram показала подписчикам большой букет розовых роз от тайного поклонника.

— И снова анонимно прислали в театр цветы, — написала артистка в разделе Stories.

Мужчина не стал раскрывать свою личность, хоть и приложил к цветам открытку с подписью: «Специально для тебя».

У Кристины Асмус появился тайный поклонникФото: instagram.com/asmuskristina/

Актриса в прошлом году развелась с юмористом Гариком Харламовым. Они продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию.

Ранее сообщалось, что Асмус осталась жить в особняке после развода с Харламовым. Рядом с загородным домом располагается элитная школа, которую посещает дочь экс-супругов.

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