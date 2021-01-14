У Кристины Асмус появился тайный поклонник
Актриса Кристина Асмус на своей странице в соцсети Instagram показала подписчикам большой букет розовых роз от тайного поклонника.
— И снова анонимно прислали в театр цветы, — написала артистка в разделе Stories.
Мужчина не стал раскрывать свою личность, хоть и приложил к цветам открытку с подписью: «Специально для тебя».
Актриса в прошлом году развелась с юмористом Гариком Харламовым. Они продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию.
Ранее сообщалось, что Асмус осталась жить в особняке после развода с Харламовым. Рядом с загородным домом располагается элитная школа, которую посещает дочь экс-супругов.
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