Асмус осталась жить в особняке после развода с Харламовым

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов расторгли брак в октябре 2020 года. После развода шоумен переписал особняк на имя своей наследницы Анастасии.

На сегодняшний день актриса проживает в четырехэтажном доме вместе с дочерью. Рядом с загородным особняком располагается элитная школа, которую посещает девочка.

Отмечается, что площадь дома составляет восемь соток. В 2013 году участок вместе с постройкой приобрел Гарик Харламов, а переезд в новое жилье состоялся незадолго до развода звездной пары, сообщает ФАН.

Особняк обставлен мебелью из деревянного массива, кожи и натурального камня. Полы устланы мрамором и паркетом, а само оформление в доме выполнено в нежных пастельных оттенках.

Напомним, Асмус и Харламов прожили в браке девять лет, они воспитывают дочку Настю. Несмотря на многочисленные слухи о расставании пары, развод звезд стал для поклонников неожиданностью.

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