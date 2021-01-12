«Будни веселого повара»: Асмус показала, как ее семилетняя дочь выпекает булочки

Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус показала в своем Instagram-аккаунте, как они вместе с дочкой Настей выпекают булочки. Артистка опубликовала в разделе Stories видео, на котором виден весь процесс готовки.

— В эфире будни веселого повара. Покажу вашу выпечку. Это вы кого изобразили? — спросила актриса, шутя.

Фото: instagram.com/asmuskristina/

Девочка сообщила, что из теста она слепила белку, алмаз, рогалик, пингвинят и «подуху». Мама вместе с дочкой посмеялась над интересной формой булочек и похвалила Настю за кулинарный талант.

Ранее Асмус ответила на слухи об отсутствии бывшего мужа, юмориста Гарика Харламова на дне рождения дочери.

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