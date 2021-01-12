«Ой, вообще»: двойняшки Галкина и Пугачевой рассказали, как вышли в школу после каникул

Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Дети юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри — рассказали о том, как вышли в школу после новогодних каникул. Семилетние двойняшки звездных родителей учатся в первом классе.

Максим Галкин решил узнать у детей, как прошел их первый день в школе после длинных выходных.

— Вот вы из школы пришли, как впечатления от первого дня? — спросил звездный отец у детей на видео в Stories в своем Instagram-аккаунта.

— Класс! — беззаботно ответила на вопрос его дочь Лиза.

Девочка рассказала, что сегодня в школе они изучали отчества. Лиза продемонстрировала свои знания, безошибочно произнеся полное имя родителей.

Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Брат девочки Гарри не был столь рад возвращению в школу.

— Ой, вообще.. — пробурчал себе под нос мальчик.

В отличие от сестры Гарри расстроил конец каникул, поэтому он грустно ушел из кадра для того, чтобы переодеться после занятий.

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