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«Только сабли не хватает»: сын Рудковской и Плющенко выложил фото в гусарском мундире
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Только сабли не хватает»: сын Рудковской и Плющенко выложил фото в гусарском мундире

Анастасия Волоснова

Звезды

В Instagram-аккаунте сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко появилось новое фото Саши, на котором мальчик предстал в красно-белом гусарском мундире.

— Деловая колбаса, — подписан снимок.

Подписчики оценили новый образ мальчика и поделились своими впечатлениями в комментариях под фото.

«Стильно и модно выглядишь»; «Стойкий оловянный солдатик»; «Красивый талантливый молодой человек! Удачи тебе!»; «Саша, кеды супер!»; «Гардемарин! Только сабли не хватает»; «Какой вид делового мальчишки», — написали фанаты.

Напомним, во время новогодних праздников старшему сыну Рудковской и Плющенко исполнилось восемь лет. Вместе с папой Гном Гномыч, как часто называют сына родители, занимался фигурным катанием, тренировался и закалялся.

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Евгений ПлющенкоЯна РудковскаяГном Гномыч
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