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Дочь Заворотнюк возмутилась вопросами поклонников о состоянии актрисы
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Заворотнюк возмутилась вопросами поклонников о состоянии актрисы

Юлия Ямпольская

Звезды

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна возмутилась наглостью поклонников, которые требовали от нее рассказать подробности о состоянии больной мамы. Об этом пишет «Стархит».

По словам девушки, таким образом фанаты проявляют свое неуважение к артистке и невоспитанность.

— Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников, может, это хоть немного поможет вашему духовному развитию, — заявила Анна.

Весной 2020 года появились первые слухи о тяжелой болезни Заворотнюк. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга. Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь актрисы рассказала о состоянии матери.

Читайте также: «Мама очень тяжело болеет»: дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья актрисы

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