Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья актрисы

Анастасия Заворотнюк больше полугода не появлялась на публике / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в истории на своей странице в социальной сети Instagram о здоровье матери.

Одна из подписчиц поинтересовалась у девушки состоянием здоровья артистки и извинилась, если этот вопрос задевает Анну.

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии звезды.

— Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим, — написала девушка.

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Весной 2020 года появились первые слухи о тяжелой болезни Заворотнюк. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга. Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь актрисы рассказала о состоянии матери.

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