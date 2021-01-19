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«Счастье невероятное»: Асмус выполнила поддержку с дочкой на катке
Кристина Асмус поделилась эмоциями с фанатами / Фото: instagram.com/asmuskristina

«Счастье невероятное»: Асмус выполнила поддержку с дочкой на катке

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Кристина Асмус на своей странице в соцсети продемонстрировала навыки катания на коньках во время прогулки с дочерью Настей по центру столицы. Они провели время на ГУМ-катке.

Артистка поделилась видео- и фотоотчетом в Instagram. Асмус призналась фолловерам, что не вставала на коньки около шести лет и перед выходом на лед переживала, что сразу же упадет. Но страхи были напрасными. Оказалось, звезда хорошо держится и даже может выполнить поддержку с дочкой.

— Я ехала в машине и миллион раз представляла как выйду на каток и сразу же упаду. Потом еще раз. И еще раз… Ни разу не упала и даже снимать успевала. Может, в ГУМе такой волшебный каток, не знаю. Короче, каток — это просто счастье невероятное! — написала Асмус.

Поклонникам понравились семейные кадры. Они также принялись обсуждать внешность актрисы и отметили, что она прекрасно выглядит.

«Очень идет темный цвет волос»; «Кристина такая красотка!»; «Просто неотразима»; «Отлично катаетесь, Кристин! И, как обычно, красивая-прекрасивая», — написали пользователи.

Ранее у Кристины Асмус появился тайный поклонник. Она показала подписчикам большой букет розовых роз от неизвестного.

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дочкаКристина Асмускаток
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