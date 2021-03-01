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СМИ назвали причину смерти экс-солистки Little Big
Фото: instagram/annakast

СМИ назвали причину смерти экс-солистки Little Big

Ростислав Зубков

Общество

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос, вероятно, умерла от сердечной недостаточности. Об этом говорится в предварительных данных, публикуемых РЕН ТВ.

Ранее полиция подтвердила, что экс-солистка рейв-коллектива была найдена мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Смерть не была насильственной, заявили правоохранители.

Известно также, что у 39-летней женщины была третья группа инвалидности. Последние полгода она была прикована к постели из-за проблем со спиной.

Помимо вокала в Little Big, Кастельянос занималась ведением мероприятий, а также снималась в кино. Она привлекала внимание необычной внешностью: ее рост не превышал 130 сантиметров.

Читайте также: «Уставала от людей»: друг экс-участницы Little Big рассказал о ее состоянии перед смертью

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