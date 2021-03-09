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Певица Manizha рассказала, зачем едет на Евровидение
Фото: instagram.com/manizha

Певица Manizha рассказала, зачем едет на Евровидение

Татьяна Плотникова

Музыка

Певица Manizha, которая будет представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме, рассказала, какую цель преследует, участвуя в состязании.

Артистка напомнила, что по происхождению она таджичка, однако «Россия приняла и вырастила» ее. Поэтому Manizha хотела бы, чтобы весь мир увидел Россию такой, какой ее знает она.

Также певица рассказала, что примет участие в Евровидении, чтобы поговорить с миром о том, что для нее действительно важно. В частности, конкурсная песня Manizha расскажет о трансформации самоощущения женщины в России за последние несколько веков, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Manizha представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году. Она поедет на него с песней «Russian woman».

При этом группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в Евровидении. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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