«Чудо-ребенок»: Максим Виторган запечатлел сына на Мальдивах

Максим Виторган опубликовал снимок сына Платона / Фото: instagram.com/mvitorgan/

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе почти сразу после поездки на Байкал устремились на Мальдивы. На отдых пара взяла с собой наследников от предыдущих отношений. Вместе с артисткой на острова полетел ее пятилетний сын Саша от брака с Кириллом Плетневым. А Ксения Собчак доверила экс-мужу сына Платона.

Виторган и во время каникул следит за тем, чтобы четырехлетний наследник находился в тонусе. Актер поделился на своей странице в соцсети Instagram фото, на котором запечатлел, как мальчик занимается, сидя за столом.

Перед Платоном папки, пенал, карандаш и стирательная резинка. В панорамное окно открывается вид на бассейн. Но звездный наследник, вместо того чтобы купаться в прохладной воде, выполняет задание папы.

— В рабочий полдень… Мальдивы Мальдивами, а занятия по расписанию. Здесь, конечно, непросто себя заставить, но надо. И не только себя, — подписал фото артист.

Поклонники умилились силе воле мальчика и написали много комплиментов.

«Какие молодцы родители»; «А Платоша — чудо-ребенок»; «Ох, уж этот блондинчик, так хочется чаще его видеть, прелестный мальчуган»; «Платон, конечно, красит собою Мальдивы!» — оставили комментарии пользователи.

Ранее сообщалось, что сын Максима Виторгана вернулся из армии. Отслужил молодой человек по собственному желанию, а не потому, что не смог «откосить».

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