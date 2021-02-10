«Одному из нас страшно»: Максим Виторган опубликовал фото с сыном

Максим Виторган опубликовал видео со дня рождения сына Платона / Фото: instagram.com/mvitorgan

Российский актер театра и кино Максим Виторган опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе со своим сыном Платоном.

На фото отец с сыном стоят на мосту, который находится на большой высоте в сочинском «Скайпарке».

— Есть ощущение, что одному из нас страшно и он держится за другого, да? — подписал снимок Виторган.

Поклонники принялись обсуждать фотографию и делиться впечатлениями в комментариях.

«Так боюсь высоты»; «Я прыгала там вообще со всего»; «Максим, слезайте оттуда», — написали поклонники актера под постом, опубликованным в Instagram-аккаунте Виторгана.

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