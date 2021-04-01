Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Брачный период птиц начался в Московском зоопарке
Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей Москва

Брачный период птиц начался в Московском зоопарке

Никита Абрамов

Город

У многих животных весной начался брачный период. Питомцы Московского зоопарка не исключение. О красивых ухаживаниях пернатых подопечных зоопарка рассказала пресс-служба учреждения.

— В нашем зоопарке можно полюбоваться, как гордо распускают свои хвосты павлины и крутятся перед дамами. От них не отстает самец фазана аргуса — он тоже пытается соблазнить свою подругу роскошным хвостом. А та делает вид, что вообще ничего не понимает, — рассказали в зоосаде.

Отмечается, что многие пернатые в зоопарке образуют постоянные пары. Птицы всегда с большой нежностью относятся к своим партнерам, однако во время брачных ухаживаний они начинают проявлять усиленное внимание, говорится в Instagram-аккаунте Московского зоопарка.

Читайте также: Птицы могут впасть в депрессию из-за резкого потепления в Москве

птицыМосковский зоопаркживотные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в