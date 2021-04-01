Брачный период птиц начался в Московском зоопарке

Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей Москва

У многих животных весной начался брачный период. Питомцы Московского зоопарка не исключение. О красивых ухаживаниях пернатых подопечных зоопарка рассказала пресс-служба учреждения.

— В нашем зоопарке можно полюбоваться, как гордо распускают свои хвосты павлины и крутятся перед дамами. От них не отстает самец фазана аргуса — он тоже пытается соблазнить свою подругу роскошным хвостом. А та делает вид, что вообще ничего не понимает, — рассказали в зоосаде.

Отмечается, что многие пернатые в зоопарке образуют постоянные пары. Птицы всегда с большой нежностью относятся к своим партнерам, однако во время брачных ухаживаний они начинают проявлять усиленное внимание, говорится в Instagram-аккаунте Московского зоопарка.

Читайте также: Птицы могут впасть в депрессию из-за резкого потепления в Москве