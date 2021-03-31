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Гималайская медведица Будур умерла в Московском зоопарке во время спячки
Фото: moscowzoo.ru

Гималайская медведица Будур умерла в Московском зоопарке во время спячки

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1Карта всех событий

Гималайская медведица Будур в Московском зоопарке скончалась во время зимней спячки, еще два медведя с приходом весны благополучно проснулись и приходят в норму. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада в среду, 30 марта.

Уточняется, что минувшая зима была снежной и холодной, поэтому животные вышли из спячки «прямо по расписанию». Пробуждение медведей в зоопарке говорит о том, что начинается новый сезон. Сотрудники зоосада начинают готовить территорию, организовывают субботники, сажают цветы, переводят животных в уличные вольеры.

— Но, к сожалению, эта весна омрачена очень тяжелым событием. Во время спячки умерла гималайская медведица Будур. Зимой мы всегда очень переживаем за пожилых медведей. В природе именно в этот период уходят старые и больные животные. От нас ушла красавица Будур, — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В пресс-службе отметили, что бурая медведица Роза и гималайский медведь Алладин отходят от спячки. Животные после зимы просыпаются не сразу, они ходят по берлоге, а есть начинают только через неделю после пробуждения, сообщает РИА Новости.

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