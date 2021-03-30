Начиная с апреля Московский зоопарк будет работать на час дольше

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

С 1 апреля городской зоопарк будет работать до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 30 марта.

— Теперь увидеть наших обитателей можно будет с 9:00 до 20:00. Вход будет закрываться в 19:00, — рассказали в зоопарке.

Приход тепла в город позитивно сказался на поведении животных. Так, гораздо чаще стали выходить гиены и кустарниковые собаки. Львы часами греются на солнце, а павлины и попугаи начали участвовать в брачных играх, отмечается на сайте организации.

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