Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Начиная с апреля Московский зоопарк будет работать на час дольше
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Начиная с апреля Московский зоопарк будет работать на час дольше

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

С 1 апреля городской зоопарк будет работать до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 30 марта.

— Теперь увидеть наших обитателей можно будет с 9:00 до 20:00. Вход будет закрываться в 19:00, — рассказали в зоопарке.

Приход тепла в город позитивно сказался на поведении животных. Так, гораздо чаще стали выходить гиены и кустарниковые собаки. Львы часами греются на солнце, а павлины и попугаи начали участвовать в брачных играх, отмечается на сайте организации.

Читайте также: Краснокнижную ласку с белым мехом обнаружили на территории Измайловского парка

Московский зоопарквеснаграфик работы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в