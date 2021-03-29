Краснокнижную ласку с белым мехом обнаружили на территории Измайловского парка

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Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Специалисты Мосприроды увидели занесенную в Красную книгу Москвы ласку. Она еще не сменила свой белый зимний мех. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Краснокнижное животное было обнаружено в Измайловском лесопарке. В скором времени ласки уже должны будут поменять белую шерсть на буро-коричневую, однако живот, брюшко, горло и внутренние поверхности лап у них останутся белого цвета.

— Специалисты Мосприроды ежегодно наблюдают, как животные меняют свои шубки. Линька у млекопитающих происходит два раза в год: весной и осенью, — говорится в сообщении.

Кроме того, в холодное время года ласки утепляются. Некоторые звери меняют также окрас шубы, чтобы быть не такими заметными на снегу. Перед летом они и вовсе сбрасывают лишнюю шерсть.

Отмечается, что в последние годы ласки были замечены в различных парках и на природных территориях столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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