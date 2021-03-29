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Уровень смертности у зимующих в столице птиц оценили в Мосприроде
Высокой смертности у зимующих в Москве птиц не зафиксировано, несмотря на довольно суровые погодные условия минувшей зимы. Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода» в понедельник, 29 марта.
Уточняется, что часто высокая смертность птиц наблюдается в диких природных местах, например, в глухой тайге. В таких районах нет антропогенного тепла и подкормки со стороны человека.
— В условиях города смертность любого вида птиц уменьшается в разы. Высокой смертности зимующих птиц в Москве нет даже при нынешней суровой зиме, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ранее руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин сообщил, что около 70 процентов синиц погибли в Москве из-за холодной зимы.
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