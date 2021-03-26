Краснокнижный седой дятел поселился в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Кузьминская улица, 10с3 Карта всех событий

Седой дятел поселился в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Это вид птицы занесен в Красную книгу Москвы и множества регионов России под первой категорией. Весной дятлы ищут себе пару. Самцы призывают самок барабанной дробью по стволам деревьев. Как правило, ухаживание птиц заключается в шумной посадке рядом с предполагаемым партнером.

Ранее в Кузьминском лесопарке впервые заметили длиннохвостую краснокнижную неясыть.

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