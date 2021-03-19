Длиннохвостую краснокнижную неясыть впервые заметили в Кузьминском лесопарке

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В Москве, в Кузьминском лесопарке сотрудникам Мосприроды удалось впервые обнаружить и запечатлеть на фото длиннохвостую неясыть. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Необычную представительницу сов привлек лесной массив Кузьминок из-за сплошной густой полосы парка, а для сов важно сочетание небольшого укромного и защищенного участка леса и открытого пространства, где они могут охотиться.

В пресс-службе ведомства отметили, что увидеть такого пернатого хищника — большая редкость для столицы. Птица занесена в Красную книгу и имеет первую категорию редкости. Случаи ее гнездования единичные, встречается она в основном в период зимних кочевок в крупных лесных массивах. Ранее в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» длиннохвостая неясыть ни разу не встречали.

Эксперты добавили, что птицу иначе называют уральской неясытью, так как впервые вид был обнаружен на Урале. Она имеет светло-серый окрас с темными полосками. Птица обладает достаточно крупным размером, размах ее крыльев — более одного метра, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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