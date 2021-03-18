Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Народный календарь. Какая птица поможет приманить удачу 19 марта
Фото: www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Народный календарь. Какая птица поможет приманить удачу 19 марта

Василий Плиткин

Общество

Эту пятницу, 19 марта, в народном календаре наши предки называли Константиновым днем. Православные христиане чтят память преподобного Аркадия Кипрского и 42 мучеников амморейских: Константина, Каллиста и других.

Люди верили, что в этот день доброй приметой будет встретить белого аиста. Считалось, что это поможет приманить удачу во всех делах. Птица была символом благополучия и счастливой семейной жизни, поэтому к аистам относились с особым уважением. Ее прилета ждали, поскольку он сулил благополучие и счастливое продолжение рода.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какая птица поможет приманить удачу 19 марта

Приметы погоды гласили, что если вы услышите стук дятла, то весна будет поздней, если в этот день морозно, то холод продержится еще 40 дней.

19 марта отмечаются Международный день клиента, День моряка-подводника в России и Всемирный день сна.

99 лет назад в Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня, 122 года назад открыта первая в Петербурге станция скорой помощи.

В этот день родились артисты Валерий Леонтьев и Надежда Бабкина, актер Брюс Уиллис, российский экономист и политик Егор Гайдар.

Именины отмечают Аркадий, Константин, Елена, Максим, Федор.

Читайте также: Народный календарь. Чего нельзя делать 18 марта, чтобы не накликать беду

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте