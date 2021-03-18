Народный календарь. Какая птица поможет приманить удачу 19 марта

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Эту пятницу, 19 марта, в народном календаре наши предки называли Константиновым днем. Православные христиане чтят память преподобного Аркадия Кипрского и 42 мучеников амморейских: Константина, Каллиста и других.

Люди верили, что в этот день доброй приметой будет встретить белого аиста. Считалось, что это поможет приманить удачу во всех делах. Птица была символом благополучия и счастливой семейной жизни, поэтому к аистам относились с особым уважением. Ее прилета ждали, поскольку он сулил благополучие и счастливое продолжение рода.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какая птица поможет приманить удачу 19 марта

Приметы погоды гласили, что если вы услышите стук дятла, то весна будет поздней, если в этот день морозно, то холод продержится еще 40 дней.

19 марта отмечаются Международный день клиента, День моряка-подводника в России и Всемирный день сна.

99 лет назад в Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня, 122 года назад открыта первая в Петербурге станция скорой помощи.

В этот день родились артисты Валерий Леонтьев и Надежда Бабкина, актер Брюс Уиллис, российский экономист и политик Егор Гайдар.

Именины отмечают Аркадий, Константин, Елена, Максим, Федор.

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