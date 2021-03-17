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Этот четверг, 18 марта, в народном календаре называли Конон-градарь, Конон-огородник. Православная церковь почитает мученика Конона Исаврийского. Мученик имел особую силу над бесами и умел совершать чудеса.

Наши предки верили, что в этот день нельзя убивать мух и бабочек, чтобы не накликать на себя и свою семью беду. Семейная пара могла укрепить свои отношения, выпив из одного бокала красного вина с корицей.

Люди старались не тратить деньги на покупки в этот день, веря, что удачных покупок в этот день не будет. Обычно в этот день крестьяне замачивали семена, предназначенные для посева.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 18 марта, чтобы не накликать беду

Приметы погоды гласили, что если в этот день сухо, то летом не будет града. Если в доме завелись мыши, год будет голодным и неурожайным.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. 56 лет назад состоялся первый в истории выход человека в открытый космос. 129 лет назад был учрежден приз для лучшей хоккейной команды — Кубок Стэнли.

В этот день родились русский композитор, педагог Николай Римский-Корсаков, режиссер Борис Грачевский, государственный деятель Наталья Поклонская, актрисы Татьяна и Ольга Арнтгольц.

Именины отмечают Федор, Николай, Кирилл, Марк, Константин, Георгий, Ираида, Давид.

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