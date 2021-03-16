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В эту среду, 17 марта, православные христиане вспоминают преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. В народном календаре этот день называли Герасим-грачевник.

Люди верили, что для излечения от заболеваний шеи и чтобы не страдать ими в будущем, важно проходить на Герасима в новой паре обуви. В этот день советовали не посещать стоматолога или хирурга. Поскольку раны от вмешательства врача будут долго заживать.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как обувь поможет поправить здоровье 17 марта

Приметы погоды обещали потепление, если на небе видны яркие звезды, если на улице солнце, то будет хороший урожай ягод. Если в этот день прилетели грачи, то скоро сойдет снег.

17 марта отмечается День святого Патрика. 160 лет назад был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права. 160 лет назад завершилось объединение Италии в единое государство.

В этот день родились российский художник Михаил Врубель, актеры Юлия Борисова, Аристарх Ливанов, режиссер Дмитрий Астрахан и советский, британский и французский артист балета и балетмейстер Рудольф Нуриев.

Именины отмечают Василий, Георгий, Павел, Яков, Григорий, Даниил, Вячеслав.

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