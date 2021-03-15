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Народный календарь. Что нужно сделать 16 марта, чтобы целый год быть молодым и красивым
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Что нужно сделать 16 марта, чтобы целый год быть молодым и красивым

Василий Плиткин

Общество

В народном месяцеслове 16 марта называли Евтропиевым днем. Славяне говорили, что Евтропий снег топит. В этот день православные христиане вспоминали мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Чтобы весь год быть здоровым и красивым, соблюдался следующий ритуал: утром нужно было умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. В этот день крестьяне осеняли крестным знамением ворота, двери, окна, чтобы защитить дом и семью от зла и неприятностей.

Люди старались не брать деньги в долг в этот день: считалось, что иначе их будут ждать бедность и финансовые проблемы весь год.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 16 марта, чтобы целый год быть молодым и красивым

Приметы погоды гласили: если грачи в этот день прилетели, то урожай зерна будет хорошим; если вороны в снегу купаются — скоро потеплеет.

В этот вторник, 16 марта, отмечается День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ.

190 лет назад увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери», 7 лет назад в Крыму прошелреферендум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополя. В ходе референдума Крым вернулся в состав России.

В этот день родились артисты Сергей Юрский, Богдан Титомир, Екатерина Волкова, писатель Александр Беляев, итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи.

Именины отмечают Марфа, Севастьян, Михаил.

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