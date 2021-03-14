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Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать в Чистый понедельник, 15 марта
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать в Чистый понедельник, 15 марта

Василий Плиткин

Общество

В Чистый понедельник,15 марта, начинается Великий пост. Верующие стремятся провести начало поста в чистоте, поэтому этот день получил такое название.

В этот день в храмах читают Великий покаянный канон святого Андрея Критского, молитву Ефрема Сирина, Книгу пророка Исаии, которая призывает очиститься, не делать зла, творить добро, помогать и защищать обездоленных и убогих. Люди делают уборку в доме после Масленицы, ходят в баню, перестилают постель, держат строгий пост. Считается, что в этот день нужно воздержаться от любой еды и пить только воду.

В этот день было запрещено есть пищу, которая осталась после Масленицы, а женщинам нельзя ходить в гости.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать в Чистый понедельник, 15 марта

Приметы погоды гласили, что если в этот день дует теплый ветер, то лето будет дождливым. Если слышен гром, весна будет скорой. Если выпал град, то грядет оттепель.

В этот день отмечаются Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты бельков. 104 года назад Владимир Ленин отправил Инессе Арманд письмо с новостью о революции в России. 31 год назад Михаил Горбачев избран единственным в истории СССР президентом.

В этот день родились советский и российский физик Жорес Алферов, писатель Валентин Распутин, актриса Ева Лонгория.

Именины отмечают Иосиф, Николай, Арсений, Федот.

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