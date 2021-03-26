Москвичам рассказали о новых обитателях центра реабилитации диких животных

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Енот и канюк попали в число новых жителей Московского центра реабилитации диких животных. Об этом рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в пятницу, 26 марта.

— С начала 2021 года в центр поступили змея экзотического подвида, «сбежавшая» от владельца и обнаруженная в жилой квартире, травмированная сова неясыть и канюк — птица, по каким-то причинам запоздавшая с отлетом на юг, — поделился он.

Кроме того, в центре «поселились» две красноухие черепахи, которых нашли в подъезде жилого дома.

— И недавно появились енот-полоскун и лысуха, — добавил Кульбачевский.

В течение прошлого года центр стал домом для 150 особей диких животных. На природные территории Троицкого и Новомосковского округов выпустили 41 особь — в основном птиц, приводит слова Кульбачевского ТАСС.

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