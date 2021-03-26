Малыш краснокнижного сычуаньского такина появился на свет в Московском зоопарке

Малыш редкого сычуаньского такина / Фото: mos.ru

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Малыш редкого сычуаньского такина родился в Московском зоопарке. Этот вид отмечен в Международной Красной книге как близкий к исчезновению.

Численность такинов в дикой природе стремительно снижается. Таких животных, особенно сычуаньский подвид, редко содержат в европейских зоопарках.

Детеныш родился у трехлетнего самца Дони и четырехлетней Ксии. Так как для самки это были первые роды, зоологи стали беспокоиться, как она примет малыша. Однако у Ксии сразу появился материнский инстинкт. После родов она вылизала детеныша, с тех пор следит за каждым его шагом. После родов вес детеныша составил девять килограммов, а на данный момент он достиг 20.

Малыш стал передвигаться по вольеру самостоятельно спустя несколько дней. Он с любопытством изучает окружающий мир, однако пока старается находиться рядом с мамой и при любых пугающих шорохах прячется за ней. После осмотра детеныша зоологи пришли к выводу, что он здоров. Имя новорожденному пока не придумали. Специалисты ждут, когда такин каким-нибудь проявит себя, чтобы кличка животного отражала его характер.

Детеныш питается молоком матери, хотя периодически пробует и взрослую еду — зеленые ветки, люцерна, комбикорм. Летом в их рационе появляется свежая трава, зимой — сено. Любимые лакомства животных — мюсли. На взрослую пищу малыш перейдет к полугодовалому возрасту, а полноценного веса достигнет только к трем годам. Обычно самцы весят от 300 до 350 килограммов.

Представители этого редкого вида живут в вольере «Копытные Азии» на старой территории зоопарка.

— Впервые сычуаньские такины появились в зоопарке в 2009 году. С тех пор зоологам удалось создать для них комфортные условия и добиться регулярного получения потомства. Наше семейство этих редких копытных стало самым многочисленным в России, — отметили в пресс-службе Московского зоопарка.

Уточняется, что ежегодно на свет рождаются новые малыша. После достижения трех лет их отправляют в другие ведущие зоопарки страны или Европы. На сегодняшний день в зоосаде находятся пятерых такинов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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