Дарвиновский музей пригласил москвичей на выставку «Звери-летчики»

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Дарвиновский музей приглашает посетителей на выставку «Звери-летчики», посвященную талантливым планеристам и пушистым летунам. Экспозиция открыта до 16 мая, сообщается на сайте музея.

Каждый пятый вид млекопитающих обладает удивительными способностями к полету, а звериный летный стаж составляет около 150 миллионов лет. В процессе эволюции у некоторых видов появились особые приспособления – адаптации – к планирующему и машущему полету.

Главное изобретение животных-планеристов – летательная перепонка – позволила им не только контролировать дальность и скорость, но и изменять направление движения во время полета. На выставке можно увидеть планирующих сумчатых и грызунов, познакомиться с чемпионом по планирующему полету, узнать, как в полете может пригодиться хвост и сравните летные навыки летяги, гигантского летучего кускуса и шерстокрыла.

Многие из зверей-летчиков ведут ночной образ жизни, так что на выставке есть редкая возможность рассмотреть их вблизи, а также полюбоваться великолепными иллюстрациями из естественнонаучных книг XVIII-XIX веков, таких как «Жизнь животных» Альфреда Брэма, «Млекопитающие Австралии» Джона Гульда, «Красота форм в природе» Эрнста Геккеля.

Кроме того, посетители смогут поиграть в настольную игру «Мне летать охота!», посвященную летунам, изготовить сувениры в творческой мастерской и сделать оригинальную фотографию.

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