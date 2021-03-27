Около 70 процентов синиц погибло в Москве из-за холодной зимы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

По причине холодной и продолжительной зимы в столице погибло около 70–80 процентов синиц. Об этом сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в городском парке «Сокольники» Вадим Мишин в субботу, 27 марта.

— Зима 2020–2021 годов была убийственной для оставшихся зимовать птиц. Потому что кормовая база была покрыта снегом и очень продолжительным был период отрицательных температур — ниже минус 20 градусов, — рассказал он.

Птицам необходимы были тепло и еда. Отсутствие пищи у большинства синиц привело к тому, что выжили лишь те, кто жил неподалеку от кормовых зон. Мишин объяснил, что гибель птиц в морозные зимы — это натуральный процесс и что они вскоре восстановятся в численности. Синицы уже начали петь, вести брачные игры и готовиться к размножению, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Краснокнижный седой дятел поселился в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»