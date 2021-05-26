Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области
Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

Мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники дорожно-патрульной службы Московской области задержали мужчину с партией наркотического средства. Об этом в среду, 26 мая, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Инспекторы остановили на трассе М-2 «Крым» машину с включенной аварийной световой сигнализацией и поврежденным кузовом. Водитель заметно нервничал и ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него при себе запрещенные вещества.

При личном досмотре у мужчины нашли перчатку, в которой лежали пакеты с таблетками. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – ЛСД, в количестве более 200 таблеток.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд санкционировал заключение задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Полиция изъяла револьвер и наркотики у приезжего в ТиНАО

задержание подозреваемогозадержание с наркотикамиМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте