Мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области

Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

Сотрудники дорожно-патрульной службы Московской области задержали мужчину с партией наркотического средства. Об этом в среду, 26 мая, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Инспекторы остановили на трассе М-2 «Крым» машину с включенной аварийной световой сигнализацией и поврежденным кузовом. Водитель заметно нервничал и ответил утвердительно на вопрос, есть ли у него при себе запрещенные вещества.

При личном досмотре у мужчины нашли перчатку, в которой лежали пакеты с таблетками. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – ЛСД, в количестве более 200 таблеток.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд санкционировал заключение задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Полиция изъяла револьвер и наркотики у приезжего в ТиНАО