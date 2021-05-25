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Полиция изъяла револьвер и наркотики у приезжего в ТиНАО
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Полиция изъяла револьвер и наркотики у приезжего в ТиНАО

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Десеновское, 1-я Нововатутинская улица Карта всех событий

Полицейские задержали 39-летнего мужчину из ближнего зарубежья, у которого обнаружили револьвер и наркотики. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили на сайте МВД России по Москве.

В квартире на улице 1-я Нововатутинская сотрудники полиции изъяли четыре патрона, одну гильзу и револьвер. Также на балконе найдена сумка, в которой было 10 свертков с веществом растительного происхождения. Согласно результатам экспертизы, этим веществом является марихуана массой около 800 граммов.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотических средств и незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

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ТиНАОобнаружение наркотиковполиция
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