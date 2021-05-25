Огнестрельное оружие нашли в припаркованном автомобиле в центре Москвы

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Россия, Москва, 1-й Добрынинский переулок, 6 Карта всех событий

Огнестрельное оружие найдено в салоне припаркованного автомобиля в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Подозрительные предметы были обнаружены в 1-м Добрынинском переулке недалеко от дома 6. Похожие на огнестрельное оружие предметы изъяты и отправлены на экспертизу. Других потенциально опасных объектов в салоне автомобиля не было.

Полицейские установили личность владельца машины. Устанавливается его местонахождение. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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