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Огнестрельное оружие нашли в припаркованном автомобиле в центре Москвы
Фото: moscow-live

Огнестрельное оружие нашли в припаркованном автомобиле в центре Москвы

Кирилл Николаев

Юлия Евграфова

Происшествия
Россия, Москва, 1-й Добрынинский переулок, 6 Карта всех событий

Огнестрельное оружие найдено в салоне припаркованного автомобиля в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Подозрительные предметы были обнаружены в 1-м Добрынинском переулке недалеко от дома 6. Похожие на огнестрельное оружие предметы изъяты и отправлены на экспертизу. Других потенциально опасных объектов в салоне автомобиля не было.

Полицейские установили личность владельца машины. Устанавливается его местонахождение. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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