Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Двух женщин задержали за фиктивную регистрацию мигрантов в ТиНАО
Фото: МВД

Двух женщин задержали за фиктивную регистрацию мигрантов в ТиНАО

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Полиция задержала двух жительниц столицы по подозрению в фиктивной регистрации граждан иностранных государств в своих квартирах в ТиНАО. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, две женщины 38 и 43 лет за деньги поставили иностранцев на миграционный учет в своих квартирах, при этом зная, что проживать они там не будут.

Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Задержанным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Читайте также: Байкер разбился в результате ДТП в Подмосковье

задержаниеТиНАОполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Все мнения
О проекте