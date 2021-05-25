Двух женщин задержали за фиктивную регистрацию мигрантов в ТиНАО

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Полиция задержала двух жительниц столицы по подозрению в фиктивной регистрации граждан иностранных государств в своих квартирах в ТиНАО. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, две женщины 38 и 43 лет за деньги поставили иностранцев на миграционный учет в своих квартирах, при этом зная, что проживать они там не будут.

Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Задержанным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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