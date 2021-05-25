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Байкер разбился в результате ДТП в Подмосковье
Фото: mos.ru

Байкер разбился в результате ДТП в Подмосковье

Кирилл Николаев

Ростислав Зубков

Происшествия
Осташковское шоссе, 3-й километрКарта всех событий

Под Москвой разбился байкер, угодивший в смертельное ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в понедельник, 24 мая, в 13:30 на третьем километре Осташковского шоссе.

— Байкер врезался в легковой автомобиль и погиб. Проводится проверка, — сказал представитель полиции.

Как пишут СМИ, погибшим оказался 83-летний Валерий Ивашкин – один из старейших байкеров в России, известный по прозвищу Дед.

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смерть байкераМосковская областьДТП
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