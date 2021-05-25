Байкер разбился в результате ДТП в Подмосковье
Осташковское шоссе, 3-й километрКарта всех событий
Под Москвой разбился байкер, угодивший в смертельное ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в региональном главке МВД России.
По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в понедельник, 24 мая, в 13:30 на третьем километре Осташковского шоссе.
— Байкер врезался в легковой автомобиль и погиб. Проводится проверка, — сказал представитель полиции.
Как пишут СМИ, погибшим оказался 83-летний Валерий Ивашкин – один из старейших байкеров в России, известный по прозвищу Дед.
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