Байкер разбился в результате ДТП в Подмосковье

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Осташковское шоссе, 3-й километр Карта всех событий

Под Москвой разбился байкер, угодивший в смертельное ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в региональном главке МВД России.

По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в понедельник, 24 мая, в 13:30 на третьем километре Осташковского шоссе.

— Байкер врезался в легковой автомобиль и погиб. Проводится проверка, — сказал представитель полиции.

Как пишут СМИ, погибшим оказался 83-летний Валерий Ивашкин – один из старейших байкеров в России, известный по прозвищу Дед.

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