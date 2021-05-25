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Подмосковная полиция пресекла деятельность нарколаборатории под Солнечногорском
Фото: moscow-live

Подмосковная полиция пресекла деятельность нарколаборатории под Солнечногорском

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Солнечногорск Карта всех событий

Полиция ликвидировала нарколабораторию в Солнечногорском городском округе, а также изъяла 6,5 килограмм наркотического вещества. Об этом во вторник, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, лаборатория по производству наркотиков находилась в доме, расположенном на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ). В ходе спецоперации был задержан организатор незаконной деятельности. Им оказался 38-летний житель Псковской области. Во время осмотра дома правоохранители изъяли оборудование, а также 75 канистр с химическими веществами.

— По результатам химического исследования установлено, что изъятые жидкости содержат в своем составе наркотическое средство — мефедрон общей массой 6,5 килограмм, — заключила Петрова.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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задержаниеСолнечногорскнаркотик
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