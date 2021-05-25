GPS-трекер помог задержать москвичку, обокравшую двух школьниц на детской площадке

Фото: nekrasovka.mos.ru

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Столичная полиция задержала женщину, которая подозревается в краже на детской площадке. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По предварительной версии, подозреваемая находилась на одной из детских площадок, расположенной на Рязанском проспекте. Она обратила внимание на двух девочек 8 и 11 лет. В какой-то момент, увлекшись игрой, они оставили свои вещи без присмотра.

Злоумышленница не преминула воспользоваться этим: она похитила у детей два рюкзака и самокат. Однако в одной из сумок находился GPS-трекер. Благодаря ему удалось отследить путь преступницы. Выяснилось, что она выбросила рюкзаки вместе со всем их содержимым.

Вскоре полиция задержала похитительницу. Ею оказалась 47-летняя москвичка. Она вернула украденный самокат и принесла детям и их родителям извинения. Также подозреваемая возместила нанесенный ее действиями материальный ущерб в размере 8 тысяч рублей.

Мотивы правонарушительницы неизвестны. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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