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СК начал проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна в Подольске
Фото: СК РФ

СК начал проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна в Подольске

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Подольск, микрорайон Климовск Карта всех событий

Следственный комитет начал проверку после гибели ребенка, который выпал из окна в Подольске. Об этом во вторник, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Инцидент произошел 21 мая. Двухлетний мальчик выпал из окна 8-го этажа дома, расположенного в микрорайоне Климовске. От полученный повреждений ребенок скончался на месте.

По предварительной версии, мать ребенка ушла на кухню, чтобы поставить чайник. Таким образом, мальчик остался без присмотра. Малыш забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Последняя оказалась ненадежной опорой — ребенок выпал из окна.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства случившейся трагедии.

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