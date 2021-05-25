Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичный суд рассмотрит дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков 3 июня
Фото: instagram/morgen_shtern

Столичный суд рассмотрит дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков 3 июня

Илья Ашуров

Происшествия

Зюзинский районный суд Москвы 3 июня рассмотрит дело рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-секретарь суда Мария Ерохина.

Речь идет об административном деле по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств», предусматривающей наказание в виде штрафа на сумму до одного миллиона рублей.

— Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Моргенштерна назначено на 3 июня 2021 года в 09:45, — цитирует пресс-секретаря агентство городских новостей «Москва».

Ранее адвокат Моргенштерна заявил о противоречивости экспертиз по делу о пропаганде наркотиков. По его мнению, выводы лингвистических экспертиз по делу носят противоречивый характер. В частности, последняя, которую провела профессор МГУ и доктор филологических наук, состава правонарушения не выявила.

Читайте также: Бастрыкин потребовал проверить отказ возбудить дело после смерти пациента в Москве

судМоргенштернпропаганда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Все мнения
О проекте