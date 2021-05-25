Столичный суд рассмотрит дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков 3 июня

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Зюзинский районный суд Москвы 3 июня рассмотрит дело рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-секретарь суда Мария Ерохина.

Речь идет об административном деле по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств», предусматривающей наказание в виде штрафа на сумму до одного миллиона рублей.

— Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Моргенштерна назначено на 3 июня 2021 года в 09:45, — цитирует пресс-секретаря агентство городских новостей «Москва».

Ранее адвокат Моргенштерна заявил о противоречивости экспертиз по делу о пропаганде наркотиков. По его мнению, выводы лингвистических экспертиз по делу носят противоречивый характер. В частности, последняя, которую провела профессор МГУ и доктор филологических наук, состава правонарушения не выявила.

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