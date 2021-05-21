Адвокат Моргенштерна заявил о противоречивости экспертиз по делу о пропаганде наркотиков

Фото: instagram/morgen_shtern

Материалы административного дела в отношении рэпера Моргенштерна поступили в Зюзинский районный суд столицы. Эту информацию корреспонденту «Вечерней Москвы» в пятницу, 21 мая, подтвердил пресс-секретарь суда.

— 21 мая 2021 года в Зюзинский районный суд Москвы поступило дело об административном правонарушении в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича. Дата слушания пока не назначена. — заключил представитель суда.

Речь идет о деле по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств», которое было возбуждено после жалобы члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной. Уточняется, что дата слушания по делу еще не назначена.

При этом адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сообщил «ВМ», что артист не получал официального уведомления о передаче материалов в суд. Об этом защитник рэпера узнал из средств массовой информации.

Кроме того, Жорин заявил, что выводы лингвистических экспертиз по делу носят противоречивый характер. В частности, последняя, которую провела профессор МГУ и доктор филологических наук, по его словам, состава правонарушения не выявила.

Ранее сообщалось, что концерт Моргенштерна отменили в Санкт-Петербурге.

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