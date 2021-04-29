Украина внесла рэпера Моргенштерна в черный список

Фото: instagram/morgen_shtern

Министерство культуры Украины внесло имя Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По обращению Службы безопасности Украины (СБУ) рэп-исполнитель и музыкант Валеев Алишер (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, — цитирует ведомство ТАСС.

Минкульт Украины заявил, что внесение в черный список происходит автоматически, а само ведомство не имеет право решать кого вносить в перечень запрещенных музыкантов, а кого нет.

Теперь музыканту запрещен въезд на территорию Украины. До этого исполнитель признавался, что переживает о трех концертах на Украине, которые скорее всего запретят. Он также отмечал, что многие артисты уже перенесли или отменили свои выступления.

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