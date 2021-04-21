«Реагируют как приматы»: Шнуров жестко высказался о поклонниках Бузовой и Моргенштерна

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на аудиторию популярных артистов Ольги Бузовой и рэпера Моргенштерна. Шнуров подчеркнул, что он неплохо относится к творчеству Бузовой. По его словам, она не в Большом театре выступает, а занимает свою нишу:

— Она не находится в несвойственном для себя контексте, я не думаю, что их с Моргенштерном ненавидит общество, кто тогда покупает билеты? Это просто реакция. Люди не рефлексируют над собственными эмоциями, они реагируют буквально как приматы. Кнопку нажал и все. Что Моргенштерн, что Собчак, что Бузова: они гонятся за человеческим вниманием. Это самое дорогое, что есть сейчас, — отметил музыкант в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Он привел в пример ее собственный канал на YouTube, заявив, что этой платформе важна реклама, а не количество лайков, поэтому и Бузовой и Моргенштерну важна не реакция аудитории, а тот факт, что она есть.

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