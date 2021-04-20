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«Она еле пережила ее успех»: Боня заявила о зависти Бородиной к Бузовой
Фото: instagram/victoriabonya

«Она еле пережила ее успех»: Боня заявила о зависти Бородиной к Бузовой

Юлия Курганова

Звезды

Бывшая участница проекта «Дом-2», телеведущая Виктория Боня высказалась об отношениях между звездами Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной. По мнению девушки, Бородина всегда завидовала своей коллеге.

Боня уверена, что Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться успехам других. Так, когда у Бузовой начало все получаться, было заметно, что Бородину просто «выворачивало из себя».

— Она еле-еле пережила успех Ольги Бузовой! Есть успешные и востребованные люди, которые того же желают другим. А есть успешные и востребованные, у которых собственные внутренние комплексы. Им просто нужно признать это! — сказала Боня на YouTube-шоу «ДаДа — НетНет».

Она добавила, что особенно сильно Бородина начала завидовать Бузовой после того, как у той начался карьерный взлет. Бузовой удалось стать не только ведущей и главной звездой шоу «Дом-2», но и популярной певицей.

Читайте также: Ксения Бородина не захотела вести «Дом-2» с Викторией Боней

завистьОльга БузоваВиктория Боня
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