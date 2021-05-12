Концерт Моргенштерна отменили в Санкт-Петербурге

Фото: instagram/morgen_shtern

Концерт российского рэпера Моргенштерна, который должен был пройти 16 мая в Санкт-Петербурге, отменили. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Уточняется, что против выступления репера высказывались родительские организации города. Они направили обращения в адрес властей и организаторов с просьбой отменить концерт Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков.

— На обращения родителей последовала реакция — концерт был отменен, — цитирует Екатерину Мизулину ТАСС.

Ранее управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) главного управления МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

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