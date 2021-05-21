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Административное дело в отношении рэпера Моргенштерна передали в суд
Фото: instagram/morgen_shtern

Административное дело в отношении рэпера Моргенштерна передали в суд

Юлия Павлушова

Происшествия

Материалы административного дела в отношении российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев — прим. «ВМ») направили в суд.

Речь идет о деле по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств», которое было возбуждено после жалобы члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной.

Если вина артиста будет доказана, ему может грозить крупный штраф и приостановление деятельности на срок до 90 суток за пропаганду наркотиков в своих композициях. Пропаганду наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна выявила психолого-лингвистическая судебная экспертиза, сообщает Telegram-канал 112.

Ранее концерт Моргенштерна отменили в Санкт-Петербурге по просьбе родительских организаций города.

Читайте также: СМИ: В отношении Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

судМоргенштернпропаганда
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