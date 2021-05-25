Бастрыкин потребовал проверить отказ возбудить дело после смерти пациента в Москве

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал выяснить, почему в 2020 году СК не возбудил уголовного дела после смерти мужчины в частной клинике Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в настоящее время расследуется уголовное дело по факту гибели пациентки клиники в мае 2021 года. Другой пациент клиники скончался в 2020 году, однако дело по факту его смерти не было возбуждено.

Бастрыкин поручил проверить, почему уголовное дело отказались возбуждать.

— Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств нескольких смертей в одной московской частной клинике. Родственники больных жаловались, что их близких фактически насильно удерживали в палатах, при этом цены на лечение составляли несколько сотен тысяч рублей, — отметили в пресс-службе.

Напомним, 72-летняя женщина с февраля проходила лечение в одной из частных медицинских клиник. Ей провели процедуру химиотерапии 14 апреля, после чего ее состояние резко ухудшилось. После этого пенсионерку срочно госпитализировали в городскую больницу, где, несмотря на усилия врачей, она скончалась. Правоохранители провели в медицинском учреждении обыск и изъяли необходимую медицинскую документацию. Следователям предстоит проверить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл экскаватор-погрузчик за 8,5 миллиона рублей в Москве.

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