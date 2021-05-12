Следком возбудил дело после смерти пациентки, которая лечилась в частной клинике в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Следственный комитет РФ по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении одной из частных столичных клиник по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть пациентки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя московского ГСУ СК Юлия Иванова в среду, 15 мая.

72-летняя женщина с февраля проходила лечение в одной из частных медицинских клиник. 14 апреля ей провели процедуру химиотерапии, после чего ее состояние резко ухудшилось. После этого пенсионерку срочно госпитализировали в городскую больницу, где, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Как уточнила Юлия Иванова, следственные органы имеют основания полагать, что помощь в частной клинике была оказана женщине ненадлежащим образом, из-за чего ее состояние необратимо усугубилось.

Правоохранители провели в медицинском учреждении обыск и изъяли необходимую медицинскую документацию. Следователям предстоит проверить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Следком проверит сообщение о нарушениях прав ребенка с ограниченными возможностями.

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