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Жительница Подмосковья пойдет под суд за истязание 10-летнего сына
Фото: СК РФ

Жительница Подмосковья пойдет под суд за истязание 10-летнего сына

Анастасия Прохорова

Происшествия

Местная жительница города Электростали, обвиняемая в истязании своего ребенка, предстанет перед судом. Об этом 11 мая рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

— Следователи собрали достаточно доказательств, которые подтверждают неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, — сказано на сайте ведомства.

По данным пресс-службы СК, за время расследования силовики произвели осмотр места происшествия, допросили обвиняемую, ее сына и свидетелей. Помимо этого, следователи провели три судебно-медицинские и комплексные психолого-психиатрические экспертизы. В настоящее время ребенок проживает с бабушкой.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в период с сентября по ноябрь 2019 года женщина систематически издевалась и била своего сына. О действиях обвиняемой стало известно после того, как в ходе планового осмотра школьная медсестра обнаружила у мальчика телесные повреждения.

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