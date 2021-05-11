Двухлетний мальчик выжил после падения с седьмого этажа в Москве

Фото: genproc.gov.ru

Россия, Москва, Шенкурский проезд Карта всех событий

Столичная прокуратура проведет проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна многоэтажного дома на севере Москвы. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Шенкурском проезде. Оставленный без присмотра ребенок выпал из окна 7-го этажа дома. По данным ведомства, в момент инцидента мать мальчика находилась в квартире. Пострадавший ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц.

В ведомстве отметили, что у женщины есть еще два несовершеннолетних ребенка.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению матерью своих родительских обязанностей.

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