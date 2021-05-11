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Двухлетний мальчик выжил после падения с седьмого этажа в Москве
Фото: genproc.gov.ru

Двухлетний мальчик выжил после падения с седьмого этажа в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Шенкурский проезд Карта всех событий

Столичная прокуратура проведет проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна многоэтажного дома на севере Москвы. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Шенкурском проезде. Оставленный без присмотра ребенок выпал из окна 7-го этажа дома. По данным ведомства, в момент инцидента мать мальчика находилась в квартире. Пострадавший ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц.

В ведомстве отметили, что у женщины есть еще два несовершеннолетних ребенка.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению матерью своих родительских обязанностей.

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