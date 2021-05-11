Следком проверит сообщение о нарушениях прав ребенка с ограниченными возможностями

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Следователи проверят сообщение СМИ о нарушениях социальных прав ребенка с ограниченными возможностями. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя московского ГСУ СК Юлия Иванова.

В эфире одного из центральных телеканалов показали видеосюжет о том, что мама ребенка с ограниченными возможностями ежедневно испытывает трудности. СМИ сообщили, что жители дома неоднократно обращались с просьбой установить пандус и необходимую подъемную систему. Однако этого никто не сделал.

Иванова уточнила, что в настоящее время следователями проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям специалистов, которые отвечают за установку указанного оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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